Бонуччи: наступила новая эпоха в сборной Италии

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после 11 побед национальной команды подряд отметил, что в сборной наступила новая эпоха."Рекорды не имеют смысла без наград. Если мы хотим, чтобы это учитывалось, нужно сделать это следующим летом.Честно говоря, я давно так не наслаждался игрой за сборную. Может мы и рискуем, но играем в хороший футбол. Наступила новая эпоха в сборной Италии, и мы наслаждаемся этим моментом.Подождем 30 ноября и посмотрим, кто нам достанется на чемпионате Европы. С кем бы мы не столкнулись, нужно быть в наилучшем физическом и психологическом состоянии", — цитирует Бонуччи Football Italia.