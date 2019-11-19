Стала известна система штрафов в сборной России

По информации телеграм-канала "Мутко против" в сборной России имеется своя система штрафов.

Фото: Sportbox

Как сообщает источник, наибольший штраф в размере 3 тысяч евро предусмотрен за разглашение закрытой информации о команде, нарушение спонсорского контракта РФС и неспортивное поведение (плевок в соперника, драку на поле и обидные жесты во время официальных матчей).



За неуважительное поведение на сборах, во время тренировок, официальных мероприятий и товарищеских матчей в отношении судей, штаба и игроков российской сборной, а также соперников придется заплатить 1500 евро. Такой же суммой наказывается отказ подчиняться указаниям главного тренера Станислава Черчесова и руководства РФС и нарушение норм морали и нравственности.



Штраф за опоздание без уважительной причины на сбор, тренировку или товарищеский матч — 500 евро, за пропуск — 750. За опоздание на официальное мероприятие сборной — 1000 евро, за пропуск — 1250.