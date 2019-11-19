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Ловчев: Данию можно обыгрывать. У сборной России есть шанс на выход из группы ЧЕ-2020

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы, а также высказался о предполагаемых соперниках в финальной стадии европейского первенства.

"Мы с Бельгией сейчас играем довольно постоянно. Мы играли перед Кубком Конфедераций в Сочи — 3:3, проигрывая за пять минут до конца. Сыграли два раза сейчас. В принципе посмотрели, как с ними лучше играть. Сейчас нас особенно ничего не беспокоило, мы могли играть в открытый футбол, постарались сыграть и увидели, как нас разорвали. Понятно, что Бельгия — это особая история, любая команда будет иметь проблемы с ней. Она и по рейтингу первая в Европе и по игре первая. Я думаю, что даже французы нам были бы предпочтительней. Поэтому уверен, что мы перестроимся, что такой открытой игры, когда нам в первом тайме могут забить три гола, не будет.

Если говорить о Дании, там сейчас хорошее поколение. При всем при этом Дания не входит в топ-5 команд Европы как Испания, Германия, Италия. Поэтому с Данией можно играть и можно ее обыгрывать.

Здесь вопрос будет такой: если бельгийцы нас не боятся и выйдут с хорошей памятью, то датчане будут побаиваться нас. Они играли у нас на чемпионате мира и проиграли, и вылетели от Хорватии, как, кстати, и мы тоже. У них в голове, что у нас сборная все-таки хорошая. Это очень важно. Поэтому с датчанами можно играть однозначно.

Есть шансы на выход из группы на чемпионате Европы 2020 года. У нас не играло два футболиста европейского уровня. В Европе футбол играют быстрее, активнее и правильнее. Когда против нас играют футболисты, которые являются лидерами мадридского "Реала" и "Интера". Хотя бы у нас есть Головин, который что-то из себя представляет в "Монако". Черышев, который удачно, но не всегда играет. Таких у нас мало. Наш чемпионат не готовит мастеров высокого класса.

Ситуация такая, когда приезжают иностранные тренеры, они через некоторое время говорят, что у нас медленный футбол. Это показатель. Поэтому важно, чтобы мы были в хорошем физическом состоянии, но мы все равно отстаем от этих команд. То, что произошло на чемпионате мира, это надо связывать с тем, что мы играли на своем поле и команды в группе у нас были не ахти какие, тот же Египет и Саудовская Аравия. Там уже будет труднее. Сложно сказать, выйдут или не выйдут, но шансы есть всегда", — сказал Ловчев в беседе с Sport24.


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Теги: Ловчев Сборная Дании Сборная России Чемпионат Европы
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