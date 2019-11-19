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Дзюба: Черчесов — наш генерал, который ведёт всю команду

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о роли главного тренера Станислава Черчесова в успехе команды.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Роль Черчесова в моём личном прогрессе и прогрессе сборной огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер — наш генерал, человек, который ведёт всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше.

Именно такого тренера не хватало команде раньше. Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведёт себя ровно так, как надо: в перерыве, перед игрой… Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даём спуску. Это то что надо — баланс шуток и дисциплины", — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.


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Теги: Дзюба Черчесов Сборная России Чемпионат Европы
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