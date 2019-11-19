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У сборной Испании новый главный тренер

Руководство Федерации футбола Испании определилось с новым главным тренером. Им стал Луис Энрике, который покинул национальную команду летом 2019 года. Информацию подтвердил президент испанской федерации Луис Рубиалес. Энрике был вынужден уйти после смерти дочери Ксаны.

После отставки Луиса Энрике сборной руководил Роберт Морено, вместе с которым испанцы вышли в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Накануне "красная фурия" обыграла Румынию (5:0), а сразу после матча тренеру сообщили, что он не будет работать с командой на чемпионате Европы. Морено настолько расстроился, что не пришел на пресс-конференцию.

Sport24


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Теги: Энрике Сборная Испании Чемпионат Европы
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