Daily Mail: Россия может лишиться права проведения домашних матчей Евро-2020

Британский таблоид Daily Maily сообщил о том, что Россию могут лишить права проведения домашних матчей чемпионата Европы 2020 года.

Фото: "Чемпионат"

Отмечается, что это связано из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.



9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.



CAS может лишить Россию права участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможности проведения домашних матчей Евро-2020, отмечает Daily Mail.