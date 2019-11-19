Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино.
"Матч с Сан-Марино будет тренировочным, наши забьют пять-шесть мячей. Станислав Саламович может сам может выйти в нападении и забить (смеётся). Дзюба, конечно, будет играть. Черчесов понимает, что Артём хочет обогнать Кержакова. Он точно сделает хет-трик, а если забьёт покер или пента-трик — я буду только рад", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Павлюченко – о матче с Сан-Марино: Черчесов сам может выйти в нападении и забить
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