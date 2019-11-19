Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе.
«Что чувствовал, когда Кержаков обошел меня в списке бомбардиров сборной? Ничего! Когда Саша забил 20-й гол, меня уже все задолбали. После каждого гола спрашивали, что я чувствую. А я ничего не чувствую: забил и забил. Ну а желание Артёма обогнать Кержакова – это нормально.
Ничего страшного, что Дзюба забыл про меня, никакой обиды не вызывает", - цитирует Бесчастных Спорт День за Днём
Бесчастных: желание Дзюбы обогнать Кержакова по голам за сборную - это нормально
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