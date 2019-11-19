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Мостовой: Дзюба может побить рекорд, но голы в ворота Сан-Марино никому не нужны

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном выходе нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

"Это последняя игра отборочного цикла: здесь всё равно, как говорится, с кем играть. Сегодняшний план на игру зависит от тренера и его штаба. Как он захочет, так и сделает. Я бы вообще не придавал значения этой игре, потому что сейчас многие говорят о том, кто сколько забил, как забил, рекорд там какой-то, Артём может что-то. Да, может, но кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино? Никому они не нужны. Пройдёт 20-30 лет, и люди будут помнить голы в ворота Франции, Германии, Аргентины. А Сан-Марино — нет. Поэтому выходите, играйте, а кого поставят — всё равно же решает главный тренер.

Вряд ли Дзюба уедет за границу, куда ему? Кто его купит? При таких зарплатах, которые здесь, никто его не возьмёт. За границу нужно уезжать как Головин: правильно сделал, уехал, хотя многие, помню, первое время кричали: «Ой, зачем он уехал в какую-то команду». Многие даже такие слова умудрялись говорить. Я говорю: «Как? «Монако» много лет подряд играет в еврокубках — как это не та команда?» А сейчас всё здорово: сейчас Головин лидер, нормально играет, справился.

Мне было бы интересно посмотреть сегодня на дебютантов. Мы же сколько раз об этом говорили, но почему-то нас-то не слушают, да и что нас слушать, мы же не владеем этой ситуацией, решение принято. Мы даже, если помните, когда с Сан-Марино в России играли, тоже думали, что будут дебютанты. Но никто не вышел. Почему не вышли? Потому что у главного тренера такая схема, не экспериментирует, не меняет. Будь на месте главного тренера кто-то другой, можно было бы и поэкспериментировать. Ничего бы страшного не случилось, тем более когда в соперниках Сан-Марино. Может, кому-то из дебютантов это пошло бы и на пользу", - цитирует Мостового "Чемпионат".


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Теги: Мостовой Дзюба
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