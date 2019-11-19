Сегодня сборная России проведет заключительный отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.
Россия: Шунин, Беляев, Петров, Кудряшов, Джикия, Кузяев, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба.
Запасные: Гилерме, Джанаев, Фернандес, Чистяков, Караваев, Семенов, Ахметов, Зобнин, Головин, Жирков, Комличенко, Ерохин.
Сан-Марино: Симончини, Витаиоли, Симончини, Палацци, Д'Аддарио, Лунадеи, Гасперони, Чензони, Бернанрди, Джарди, Беррарди.
Сан-Марино - Россия: Шунин, Бакаев и Дзюба выйдут в старте
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