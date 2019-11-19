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Чалов и Сулейманов принесли молодежной сборной России победу над Сербией

Молодежная сборная России обыграла Сербию в матче квалификации Евро-2021 - 2:0.

Молодежный чемпионат Европы-2021

Группа 5

Голы: Чалов, 9, Сулейманов, 44.

Сербия U21: М. Илич, Машович, Веселинович, Н. Илич, Маркович, Н. Петрович (Бирманчевич, 46), Нишич, Л. Илич (Видосавлевич, 72), Ступаревич (Чумич, 62), Аджич (Тедич, 72), Йовелич.

Россия U21: Сафонов, Евгеньев, Дивеев, Лысов, Рассказов, Кучаев (Глебов, 65), Умяров, Обляков, Ломовицкий (Грулёв, 84), Сулейманов (Глушенков, 84), Чалов (Игнатьев, 72).

Предупреждения: Ломовицкий, 16, Петрович, 37, Машович, 54.


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Теги: Молодежная сборная России
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