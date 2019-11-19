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Сборная России завершила отбор к Евро-2020 разгромом Сан-Марино

Сборная России финишировала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года с 8 победами и 2 поражениями.
Фото: twitter.com/TeamRussia
Сборная России финишировала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года с 8 победами и 2 поражениями. В заклоючительном туре команда Станислава Черчесова вновь крупно победила команду Сан-Марино - 5:0. Первые голы за национальную команду забили Далер Кузяев, Сергей Петров и Николай Комличенко, а вот лучший бомбардир сборной в отборе Артём Дзюба пополнить свой счёт не смог, остановившись на отметке в 9 голов.

Чемпионат Европы-2020

10 тур


Сан-Марино - Россия - 0:5

Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78.

Сан-Марино: А. Симончини, Д. Симончини, Витайоли, Палацци, Д'Аддарио (Томассини, 65), Ченсони, Гьярди, Лунадеи, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.

Россия: Шунин, Беляев, Джикия, Кудряшов, Петров, Оздоев (Зобнин, 59), Кузяев, Ал. Миранчук (Комличенко, 65), Ионов (Головин, 59), Бакаев, Дзюба.

Предупреждения: Д. Симончини, 33, Ченсони, 45, Палацци, 53, Оздоев, 53.

На групповом этапе финальной части Евро-2020 сборная России точно сыграет против команд Бельгии и Дании.


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Теги: Сборная России Сборная Сан-Марино
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