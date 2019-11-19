Сборная России завершила отбор к Евро-2020 разгромом Сан-Марино

Чемпионат Европы-2020
10 тур
10 тур
Сан-Марино - Россия - 0:5
Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78.
Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78.
Сан-Марино: А. Симончини, Д. Симончини, Витайоли, Палацци, Д'Аддарио (Томассини, 65), Ченсони, Гьярди, Лунадеи, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.
Россия: Шунин, Беляев, Джикия, Кудряшов, Петров, Оздоев (Зобнин, 59), Кузяев, Ал. Миранчук (Комличенко, 65), Ионов (Головин, 59), Бакаев, Дзюба.
Предупреждения: Д. Симончини, 33, Ченсони, 45, Палацци, 53, Оздоев, 53.
На групповом этапе финальной части Евро-2020 сборная России точно сыграет против команд Бельгии и Дании.