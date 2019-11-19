Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги заключительного матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). По ходу матча с трибун, где находились российские болельщики, слышались оскорбительные выкрики в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
— С чем связано столько изменений в стартовом составе?
— Во-первых, медицинские показатели. Во-вторых, мы свои задачи уже решили, в том числе, с Бельгией. Как бы мы с ней ни сыграли, у нас были бы определенные замены. Если Жирков не играл из-за травмы, то Беляеву и Шунину мы дали возможность себя проявить. Радует, что и Комличенко, и Петров забили свои первые мячи за сборную.
— Уже известны два соперника сборной России на Евро — Бельгия и Дания. Как охарактеризуете складывающуюся группу?
— Обе сильные команды, на чемпионате Европы слабых не бывает. Узнаем, кто будет четвертый, и из этого будем исходить при подготовке.
— Все обсуждали снайперскую гонку Дзюбы за Кейном и Ко, но он в итоге не забил ни одного мяча. На него это как-то влияло?
— Не думаю. Есть его состояние на сегодняшний день. Понятно, хотелось забить, но не удалось. То задание, которое он получил на игру, выполнил. Оно состояло в том, чтобы все время быть ближе к воротам, не смещаться на фланги. Только заниматься своим делом — завершать атаки.
— Как восприняли оскорбления частью фанатов Артема Дзюбы? Сам капитан сборной все показал своим уходом без подхода к трибуне.
— В раздевалке мы поздравили друг друга с окончанием отборочного турнира, с хорошим годом. Эту тему не обсуждали. Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим это на их совести и будем идти своей дорогой, — передает слова Черчесова Sport24.
Болельщики послали Дзюбу, и Артём не забил. Зато это удалось пяти его партнёрам
Черчесов: Дзюба выполнил задание, которое получил на игру с Сан-Марино
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