Сборная России в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 обыграла в гостях команду Сан-Марино со счетом 5:0. Для Станислава Черчесова это победа стала 18-й на посту главного тренера российской сборной.
По этому показателю 56-летний специалист обошел итальянца Фабио Капелло (17 побед) и вышел на третье место среди всех тренеров в истории сборной России. Возглавляет данный список Олег Романцев, одержавший со сборной России 36 побед, далее идет Гус Хиддинк (22).
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 и квалифицировалась на Евро-2020 со второго места в группе I.
Черчесов вышел на 3-е место по количеству побед на посту главного тренера сборной России
Сборная России в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 обыграла в гостях команду Сан-Марино со счетом 5:0. Для Станислава Черчесова это победа стала 18-й на посту главного тренера российской сборной.
Фото: Sportbox
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