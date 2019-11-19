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"Кучка псевдоболельщиков". РФС заступился за Дзюбу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о скандальной ситуации, произошедшей в отборочном матче Евро-2020 Сан-Марино — Россия.
Игра прошла в Сан-Марино во вторник, 19 ноября, и завершилась победой российских футболистов со счетом 5:0. Во время матча часть российских болельщиков скандировала оскорбительные кричалки в адрес нападающего и капитана сборной России Артема Дзюбы.

"Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили цинично высказаться. Однако гораздо громче болели другие, которые кричали, что Дзюба — молодец", — заявил генеральный секретарь РФС, слова которого приводит ТАСС.

"Мы вместе сделаем все, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы, — отметил Алаев. — Большое спасибо команде за отборочный цикл, большое спасибо нашему капитану и лидеру Артему Дзюбе, который делает много для команды и футбола".

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Теги: РФС Дзюба Сборная России Чемпионат Европы
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