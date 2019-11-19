Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).
— Бакаев сыграл на всех трех позициях. Где он полезнее?
— Понятно, что слева он играл первый тайм, будучи свежим, и был там очень активен. Мы знали, как там открываться, все ему подсказали. Давайте не будем делать каких-то выводов: посмотрели все позиции, а время покажет. Может, мне показалось, но пока в середине он себя чувствует некомфортно. На флангах ему сподручнее играть, — передает слова Черчесова Sport24.
Черчесов: может, мне показалось, но в середине Бакаев чувствует себя некомфортно
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