Защитник сборной России Максим Беляев подвел итоги заключительного матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). По ходу матча с трибун, где находились российские болельщики, слышались оскорбительные выкрики в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
"Это мой первый матч за сборную России. Для дебюта самые комфортные условия: задача уже решена, соперник, с которым можно играть спокойно и вообще ни за что не переживать. Весь матч провели в атаке. Моей задачей было подобрать мяч и направить его опорникам или во фланг. В общем, то, что нужно в моей ситуации.
Сборную России всегда поддерживают, даже если играем в гостях. Во всем мире много наших людей, в любой точке они приезжают нас поддерживать. Спасибо им огромное!
Дзюба? Не знаю, что там кричали. Был весь в игре. Ничего необычного в настроении Артема не заметил", — сказал Беляев в беседе с Sport24.
Беляев: сборную России всегда поддерживают, в мире много наших людей
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