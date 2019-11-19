Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился впечатлениями от победы над сборной Сан-Марино со счетом 5:0 в гостевом матче квалификации Евро-2020. В этой игре Ионов на 56-й минуте отметился голом, а через три минуты после этого был заменен.
"Мы хотели выиграть, и сделали это. Решили задачу. Но не могу сказать, что игра с Сан-Марино получилась какой-то сложной. Ребят, которые забили свои первые голы за сборную, поздравим в раздевалке, порадуемся.
Мой гол — красивый? Принял, ударил — попал! А какие секреты: просто шла передача, мяч удачно отскочил.
Куда бы сборная ни приехала, нас везде хорошо поддерживают. И на Кипре было очень много народу — приятно.
Дзюба, понятно, хотел забить. Что ему кричали? Когда играешь, не отвлекаешься на отдельные выкрики. Я ничего не слышал, а потом сразу ушел с поля", — передает слова Ионова Sport24.
Ионов: куда бы сборная России ни приехала, нас везде хорошо поддерживают
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