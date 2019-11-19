На один мяч от него отстали капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард национальной команды Израиля Эран Захави (по 11 мячей). При этом Захави мог как минимум сравняться с Кейном в заключительный день отбора, но израильтяне не забили ни гола Северной Македонии (0:1).
Лучшим бомбардиром сборной России с 9 мячами стал Артем Дзюба (6-е место в общем зачете), который в победном матче против Сан-Марино (5:0) не смог отличиться ни разу. По ходу игры с трибуны, на которой располагались российские болельщики, несколько раз доносились оскорбительные кричалки в его адрес.
Кейн — лучший бомбардир отборочного турнира Евро-2020, Дзюба — на 6-м месте
Форвард и капитан сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2020, который завершился 19 ноября. В 8 матчах нападающий "Тоттенхэма" отличился 12 раз (4 — с пенальти).
Фото: официальный сайт РФС
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