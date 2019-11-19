Кейн — лучший бомбардир отборочного турнира Евро-2020, Дзюба — на 6-м месте

Форвард и капитан сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2020, который завершился 19 ноября. В 8 матчах нападающий "Тоттенхэма" отличился 12 раз (4 — с пенальти).

Фото: официальный сайт РФС