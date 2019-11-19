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Джикия: сборной России нужно прибавлять — Кипра и Сан-Марино на Евро-2020 не будет

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от гостевого матча против сборной Сан-Марино в квалификации Евро-2020. Игра завершилась победой российских футболистов, которые напрямую пробились на чемпионат Европы со 2-го места в отборочной группе.

"Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Все задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Все хорошо, все нормально. Главное, что закончили без травм.

Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьезно готовиться, добавлять и прибавлять", — передает слова Джикии Sport24.

Джикия также прокомментировал тот факт, что уже известны два из трех соперников России на Евро-2020: это Бельгия и Дания.

"Попались и попались. Будем спокойно ждать оставшегося соперника. Слабых команд на чемпионате Европы не будет", — заключил защитник сборной России.


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Теги: Джикия Сборная России Сборная Сан-Марино Чемпионат Европы
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