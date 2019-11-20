Нападающий "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко говоря о победе над Сан-Марино (5:0) признался, что хотел помочь форварду и капитану Артему Дзюбе забить. Сам Комличенко отметился голом.
"Спасибо за поздравления. Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось. Но он тоже поучаствовал в голах. По нему сегодня по два защитника играли, а когда на тебе два игрока — непросто.
К сожалению, у него не получилось забить. Ну ничего, думаю, в следующих играх забьет. Что было в раздевалке? Поздравили игроков, тренеров, персонал с выходом на чемпионат Европы", — сказал Комличенко "Матч ТВ".
Скандал в Сан-Марино неприятен, но не должен никого удивлять. Его спровоцировали ещё с Бельгией
Комличенко: было желание помочь Дзюбе забить, но не получилось
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