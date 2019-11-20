Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020

После завершения квалификации чемпионата Европы букмекеры обновили линию на победителя турнира.Фаворитом Евро аналитики считают сборную Франции, чей трофей оценивается коэффициентом 4.48.Второй идет Англия с котировкой 5.50.Замыкает тройку потенциальных чемпионов Бельгия, чья победа котируется за 7.40.Сборную России эксперты расположили на 11-м месте с коэффициентом 64.00.Если Евро-2020 выиграет сборная Украины, сыграет ставка с коэффициентом 97.00.Уже известны две сборные, которые сыграют с Россией на групповом этапе. Ими стали Бельгия и Дания. Окончательный состав участников Евро-2020 будет известен после завершения плей-офф Лиги наций.