После завершения квалификации чемпионата Европы букмекеры обновили линию на победителя турнира.
Фаворитом Евро аналитики считают сборную Франции, чей трофей оценивается коэффициентом 4.48.
Второй идет Англия с котировкой 5.50.
Замыкает тройку потенциальных чемпионов Бельгия, чья победа котируется за 7.40.
Сборную России эксперты расположили на 11-м месте с коэффициентом 64.00.
Если Евро-2020 выиграет сборная Украины, сыграет ставка с коэффициентом 97.00.
Уже известны две сборные, которые сыграют с Россией на групповом этапе. Ими стали Бельгия и Дания. Окончательный состав участников Евро-2020 будет известен после завершения плей-офф Лиги наций.
Sport24
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020
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