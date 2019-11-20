Бубнов: если России не удастся выйти из в плей-офф Евро-2020 даже с 3-го места, это будет комедия!

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов после разгромной победы сборной России над Сан-Марино (5:0) в заключительном матче квалификации Евро-2020 подвел итоги отборочного цикла. В финальной стадии ЧЕ россияне сыграют в одной группе с командами Бельгии и Дании, еще один соперник определится на жеребьевке, которая пройдет 30 ноября.

Фото: Sportbox