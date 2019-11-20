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Галямин: абсолютное большинство сборных на Евро должно бояться Россию

Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин оценил шансы команды Станислава Черчесова на Евро-2020. В финальной стадии ЧЕ россияне сыграют в одной группе с командами Бельгии и Дании, еще один соперник определится на жеребьевке, которая пройдет 30 ноября.

"Лучше бы Бельгии не было. Мы на своем примере в квалификационном турнире поняли, что разница есть и она не в нашу пользу. Шансов обыграть Бельгию у нас очень немного. Уровень мастерства у футболистов сборной Бельгии высочайший, можно всей командой встать в ворота, но они все равно найдут лазейку и забьют.

С датчанами мы приблизительно равны по силе. Не сказал бы, что эта сборная состоит из каких-то звезд, но 99% их футболистов играют не у себя в чемпионате, а в ведущих европейских чемпионатах. Не скажу, что мы обязательно должны обыгрывать сборную Дании, это равные соперники.

Жеребьевка? Команд, которых нам стоило бы бояться, там нет, а если и есть, то единицы. С остальными можно играть. Есть шесть-семь сборных, которые выше нас уровнем, это надо признать. А абсолютное большинство — это команды, которых не надо бояться, это сборные, которые нас должны бояться", — цитирует Галямина ТАСС.


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Теги: Галямин Сборная России Чемпионат Европы
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