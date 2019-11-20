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Медведев: Дзюба не обращает внимание на эту кучку идиотов

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу оскорблений в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0). Оскорбляли футболиста российские фанаты.

"Оскорбления в адрес Дзюбы? Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные Боги таких вещей не терпят. Особенно странно читать, когда представители организованных групп — болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли. То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно. Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимание на эту кучку идиотов", — сказал Медведев в беседе с Sport24.


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Теги: Медведев Дзюба Сборная России Зенит Чемпионат Европы
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