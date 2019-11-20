19-летний нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче квалификации Евро-2021. На счету форварда гол и результативная передача.
"Игра получилась очень тяжелая. В Сербии всегда играть непросто, но самое главное, что мы победили и уходим на перерыв на первом месте, оторвавшись чуть-чуть от Польши. Тем не менее, самые важные встречи нас ждут впереди. Они нас ждут через год. Самое главное — выйти на Евро, мы все этого очень хотим.
По-моему, в этом сезоне я правой забил больше, чем левой (смеется). Так что я даже не знаю, какую ногу называть рабочей: похоже обе (смеется).
Думаю, что мы хорошо провели осенний цикл отбоа. Мы не проиграли ни одной встречи. Да, два матча завершили вничью, но главное, что без поражений уходим на перерыв. Поэтому этот цикл точно можем занести себе в актив.
Доволен ли своей игрой? Всегда есть к чему стремиться. Я редко бываю доволен своей игрой. Я всегда ищу свои ошибки, они есть. Так что мне есть куда прибавлять", — приводит слова Сулейманова официальный сайт РФС.
Сулейманов: я редко бываю доволен своей игрой. Всегда ищу свои ошибки
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