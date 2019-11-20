"Таким людям, как вы, на трибунах не место". Канделаки обратилась к фанатам, оскорблявшим Дзюбу

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала инцидент с болельщиками сборной России во время отборочного матча Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). Фанаты оскорбляли нападающего российской команды Артема Дзюбу.

Фото: РИА Новости