Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил уверенность, что российская команда выйдет в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Если состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020 не изменится, то на турнире Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией и Данией.
"Сборные Бельгии и Дании — очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы.
В отборочном цикле изначально прогнозировалось, что сборные России и Бельгии выйдут из группы. Сборная Бельгии на сегодня — одна из лучших в мировом футболе, она находится на первом месте в рейтинге ФИФА», — цитирует Газзаева ТАСС.
Газзаев: абсолютно уверен, что Россия и Бельгия выйдут из группы на Евро-2020
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