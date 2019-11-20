Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал инцидент, произошедший в матче 10-го тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия (0:5), и рассказал, какие это будет иметь последствия для виновных.
Напомним, во время игры с трибуны с российскими болельщиками несколько раз доносились оскорбительные кричалки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода: группа людей позволили себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий.
РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду. Те, кто занимались провокациями, — не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020", - цитирует Алаева Sport24.ru.
РФС хочет запретить оскорблявшим Дзюбу болельщикам посещать матчи сборной России на Евро
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