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Жирков: сборной России будет крайне тяжело что-то противопоставить Бельгии на Евро-2020

Полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о выходе в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Фото: официальный сайт РФС
"Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то все-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю.

Бельгия? Мы прекрасно понимаем, что это очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро", — цитируют Жиркова "Известия".


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Теги: Жирков Сборная России Сборная Бельгии Чемпионат Европы
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