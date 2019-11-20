Чемпион СССР-1962 в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд признался, что опасается встречи между сборными России и Украины в плей-офф чемпионата Европы в 2020 году.
"Украина нас терпеть чисто по-человечески не может. Я не политолог, стараюсь держаться от этого подальше, но у меня есть глаза. И я вижу, что творится вокруг. Они нас ненавидят, сами футболисты отзываются с одним лишь негативом. Мы простые люди, должны жить в дружбе, помогать другу. Какая разница, кто ты по национальности. Я играл в советское время, когда за страну выступали 15 народных республик. И люди были добрые, понимающие, зла не желающие. Сейчас черт знает что творится.
То, что нас развели на групповом этапе, абсолютно правильно. Никому не хочется базара, драк и стычек, потому что это может довести до беды. А дальше может получиться так, что встретимся и с Украиной, будем смотреть по турнирной таблице. Но для меня это страшно, потому что человеческая жизнь дороже любого вида спорта. Играть с Украиной для нас на грани жизни и смерти", — цитирует Рейнгольда News.ru.
Ветеран "Спартака": украинцы ненавидят Россию. Будет страшно, если встретимся с ними на Евро-2020
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