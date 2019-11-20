Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Игорь Ледяхов поделился мнением о том, стоит ли возвращать в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, и прокомментировал отсутствие в матче с Сан-Марино (5:0) голов форварда "Зенита" Артема Дзюбы, претендовавшего на звание лучшего бомбардира отбора Евро-2020.
"Акинфеев здорово выступал за сборную, вопросов нет. Но я думаю, что у нас и сейчас есть достойные голкиперы. Ошибки у всех бывают, не надо на них зацикливаться. Проблем с вратарями у нас точно нет. Тем более тренером сборной является бывший голкипер, который в этом вопросе уж точно разбирается лучше остальных.
Дзюба не забил в этой игре, забьет в следующей. Думаю, Дзюба уже забыл о матче с Сан-Марино. Артем — ключевая фигура в нашей сборной. Опять же: мы выполнили задачу. А забил кто-то или нет — это уже второстепенный вопрос", — приводит слова Ледяхова "Российская газета".
Ледяхов: Акинфеев здорово выступал за сборную, но и сейчас есть достойные голкиперы
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