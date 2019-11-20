Выступления всех футболистов оценивались с помощью специально разработанного алгоритма, после чего игрокам присуждались баллы.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Мемфис Депай (Голландия) — 2607 очков;
2. Френки Де Йонг (Голландия) — 2518 очков;
3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401 очко;
4. Маттейс Де Лигт (Голландия) — 2195 очков;
5. Яспер Силлессен (Голландия) — 1885 очков;
6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878 очков;
7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847 очков;
8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785 очков;
9. Серхио Рамос (Испания) — 1783 очка;
10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763 очка.
Что касается футболистов сборной России, то по версии FedEx Performance Zone лучшим в ее составе по ходу квалификации Евро-2020 был защитник Георгий Джикия (956 очков, 69-е место в рейтинге). Полузащитник Денис Черышев (806 очков) занял 106-е место в рейтинге, защитник Федор Кудряшов (669 очков) — 163-е.
Лишь один россиянин оказался в топ-100 лучших футболистов квалификации Евро-2020
Голландский нападающий Мемфис Депай стал лидером рейтинга лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone.
Фото: официальный сайт РФС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»