На счету Кержакова 30 забитых мячей, у Дзюбы 24 гола.
"Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать", — цитируют Оздоева "Известия".
Оздоев: Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова по голам за сборную
Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев выразил уверенность, что нападающий Артем Дзюба побьет рекорд лучшего бомбардира национальной команды, которым на данный момент является Александр Кержаков.
Фото: официальный сайт РФС
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