Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин заявил, что комитет продолжает подготовку к турниру, поскольку правообладателем турнира является УЕФА, а не другая организация.
Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Среди прочего организация рекомендовала запретить России принимать и подавать заявки на проведение международных турниров.
В Санкт-Петербурге запланировано проведение четырех матчей Евро-2020.
"Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку", — цитирует Сорокина "РИА Новости".
Сорокин - о возможных санкциях WADA: Россия продолжает готовиться к Евро-2020
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