Гендиректор антидопингового агентства: Россия может лишиться Евро-2020? Вероятность есть

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключает, что Россия лишится Евро-2020 по футболу из-за допингового скандала.

Фото: официальный сайт РФС