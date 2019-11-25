Гендиректор антидопингового агентства: Россия может лишиться Евро-2020? Вероятность есть

Ранее стало известно, что комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Кроме того, WADA рекомендовали оставить российских спортсменов на Олимпиаде-2020 без флага и гимна.
"Многие говорят о реальной возможности того, что Россия потеряет право участвовать под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Британские СМИ не исключают, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи. Насколько это вероятный сценарий?" — спросили у генерального директора Российского антидопингового агентства.
"Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA.
Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже — в середине января, — комитет по соответствию WADA его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.
Министр спорта говорил, что это какие-то технические исправления. Я видел этот список. Технические изменения, какие-то погрешности могут быть, но мы все пользователи компьютерной техники. Может быть случайное удаление блока, файла. Но выявленные несоответствия касаются всей структуры.
Когда я увидел вопросы, которые WADA задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать измененную базу, не понимая, что это все будет определено и для спортивных организаций наступят последствия?!
Новый стандарт соответствия кодексу WADA — жесткий. Если условия нарушены, он предусматривает ограничение участия наших спортсменов в международных соревнованиях всех уровней, и это касается не только Олимпиады, а чемпионата мира, Европы и других. Кроме того, это ограничение на организацию на территории России международных соревнований опять-таки любых уровней — это к вопросу о Санкт-Петербурге", — сказал Ганус в интервью "Би-би-си".
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Гендиректор антидопингового агентства: Россия может лишиться Евро-2020? Вероятность есть
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключает, что Россия лишится Евро-2020 по футболу из-за допингового скандала.
Фото: официальный сайт РФС
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