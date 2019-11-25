Колосков — о санкциях WADA: есть уверенность, что ФИФА разрешит России участвовать в ЧМ-2022

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. При этом не исключалось, что наказание может затронуть и футбольную сборную России.

Фото: РИА Новости