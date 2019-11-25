"Что касается уже принятых решений, а именно чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов в Петербурге, то все останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу. Что касается ЧМ-2022, то после вынесения окончательного вердикта WADA ФИФА будет принимать окончательное решение, допускать или нет. Но у меня есть 100-процентная уверенность в том, что никаких проблем в части футбола не возникнет, и ФИФА разрешит российским футболистам участвовать и в отборочном, и в финальном турнире.
На всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, будь то Еврокубки, отборочные матчи, всегда проводятся допинг-тесты. Мы круглый год находимся под контролем. Плюс к этому медицинский комитет ФИФА — это самостоятельная организация, у которой есть своя допинг-служба, и они сами проводят тесты со своими офицерами. Например, они два года назад приехали в Ростов и посмотрели всю команду, все 23 человека. И все были чистые. Поэтому никаких претензий от УЕФА и ФИФА к РФС нет. На этом и базируется моя убежденность, что никаких санкций по отношению к нам не будет", — рассказал Колосков в беседе с Sport24.
Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
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Колосков — о санкциях WADA: есть уверенность, что ФИФА разрешит России участвовать в ЧМ-2022
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. При этом не исключалось, что наказание может затронуть и футбольную сборную России.
Фото: РИА Новости
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