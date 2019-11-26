Британский журналист: рекомендации WADA в отношении России не касаются Евро-2020

Британский спортивный журналист Шон Ингл из издания Guardian заявил, что, по его информации, рекомендации WADA в отношении российского спорта не касаются Евро-2020.
"Вопреки некоторым сообщениям, высокопоставленный источник сказал мне, что это будет касаться только чемпионатов мира, а не региональных чемпионатов. Таким образом, рекомендации не распространяются на Евро-2020: ни в отношении проведения турнира, ни в отношении участия", — написал Ингл в твиттере.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил, что Россия лишится Евро-2020 по футболу из-за допингового скандала.
Накануне стало известно, что комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Кроме того, WADA рекомендовали оставить российских спортсменов на Олимпиаде-2020 без флага и гимна.
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