"Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом", — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Существует риск, что Россию лишат права принять футбольные матчи Евро-2020.
Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
Допинговый скандал может ударить и по футболу. Евро-2020 мимо нас?
Путин 27 ноября встретится с президентом УЕФА Чеферином
Президент России Владимир Путин завтра, 27 ноября, посетит Санкт-Петербург. В рамках поездки глава государства встретится с президентом УЕФА Александром Чеферином.
Фото: kremlin.ru
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