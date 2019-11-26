Источник в WADA: Россия не будет отстранена от Евро-2020

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Накануне стало известно, что комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Кроме того, WADA рекомендовали оставить российских спортсменов на Олимпиаде-2020 без флага и гимна. При этом генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил, что Россия лишится Евро-2020 по футболу из-за допингового скандала."Чемпионат Европы не подпадает под категорию major event, о которой говорится в рекомендациях WADA. Это не чемпионат мира. Поэтому рекомендации WADA не распространяются на этот турнир", — сообщил агентству AFP источник во Всемирном антидопинговом агентстве, пожелавший остаться анонимным.