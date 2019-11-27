Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался относительно оскорблений болельщиков в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Во время матча квалификации Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5) группа болельщиков скандировала в адрес форварда нецензурные выражения.
"Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артема и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду", — сказал Комличенко в интервью "Известиям".
Комличенко: в раздевалке поддержали Дзюбу. Не дадим никого в обиду
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