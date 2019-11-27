Пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины объявила об уходе Роберта Просинечки с должности главного тренера сборной. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
В сентябре Просинечки уже просился в отставку, однако тогда руководство отклонило заявление тренера и выразило ему полное доверие.
В своей отборочной группе к Евро-2020 Босния заняла четвертое место, набрав 13 очков в 10 матчах.
У сборной еще остаются шансы попасть на Евро-2020, но для этого им нужно пройти через отбор Лиги наций. В полуфинале боснийцы сыграют с Северной Ирландией. В случае успеха в решающем матче Босния и Герцеговина сыграет с победителем пары Словакия — Ирландия.
Sport24
Просинечки покинул должность главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
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