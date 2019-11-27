Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что Россия самым лучшим образом подготовится к играм Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Об этом Чеферин сказал президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Петербурге.
"Кубок мира [в РФ] прошел идеально, и эти два товарища (помощник президента Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков, которые присутствуют на встрече) знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать такого рода мероприятия на высочайшем уровне", — цитирует Чеферина ТАСС.
Глава УЕФА: уверен, что Евро-2020 в Петербурге будет на высочайшем уровне»
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