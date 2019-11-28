На Евро-2020 могут появиться временные замены

Руководители Международного совета футбольных ассоциаций рассматривают вариант с введением на чемпионате Европы 2020 года временных замен. Не исключено, что у тренеров появится возможность временно заменять футболистов, если у тех будет подозрение на сотрясение мозга.Это позволит не только врачам более детально осмотреть игроков и позаботиться об их здоровье, но и обеспечить справедливость на футбольном поле (команде, чей игрок, например, покинет пределы поля, не придется играть в меньшинстве). Если у футболистов не будет выявлено сотрясения, они смогут вернуться на поле.Как сообщает Sky Sports, вопрос с введением временных замен в футболе будет рассмотрен Международным советом футбольных ассоциаций на ежегодном заседании, которое состоится в четверг 28 ноября. В случае, если участники заседания поддержат инициативу, голосование за ее внедрение в футбол пройдет в феврале 2020 года. В случае успеха временные замены появятся в футболе с 1 июня, а это значит, что нововведением смогут пользоваться на чемпионате Европы-2020.