Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-ю строчку списка.

Фото: официальный сайт РФС

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Бельгии. В топ-10 лишь одно изменение — Хорватия опередила Португалию, поднявшись на шестую строчку.



Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге — команда Андрея Шевченко занимает 24-ю строчку.



Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА за прошедший месяц добилась сборная Мьянмы, поднявшись сразу на 11 позиций — с 147-й на 136-ю.



Рейтинг ФИФА от 28 ноября 2019 года:



1. (1). Бельгия — 1765 очков;

2. (2). Франция — 1733;

3. (3). Бразилия — 1712;

4. (4). Англия — 1661;

5. (5). Уругвай — 1645;

6. (7). Хорватия — 1642;

7. (6). Португалия — 1639;

8. (8). Испания — 1636;

9. (9). Аргентина — 1623;

10. (10). Колумбия — 1622…

13. (15). Италия — 1607;

14. (12). Голландия — 1604;

15. (16). Германия — 1602…

24. (22). Украина — 1537…

38 (37) Россия — 1470…