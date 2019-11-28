Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Бельгии. В топ-10 лишь одно изменение — Хорватия опередила Португалию, поднявшись на шестую строчку.
Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге — команда Андрея Шевченко занимает 24-ю строчку.
Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА за прошедший месяц добилась сборная Мьянмы, поднявшись сразу на 11 позиций — с 147-й на 136-ю.
Рейтинг ФИФА от 28 ноября 2019 года:
1. (1). Бельгия — 1765 очков;
2. (2). Франция — 1733;
3. (3). Бразилия — 1712;
4. (4). Англия — 1661;
5. (5). Уругвай — 1645;
6. (7). Хорватия — 1642;
7. (6). Португалия — 1639;
8. (8). Испания — 1636;
9. (9). Аргентина — 1623;
10. (10). Колумбия — 1622…
13. (15). Италия — 1607;
14. (12). Голландия — 1604;
15. (16). Германия — 1602…
24. (22). Украина — 1537…
38 (37) Россия — 1470…
Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-ю строчку списка.
Фото: официальный сайт РФС
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