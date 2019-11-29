Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал ситуацию с возможным отстранением на четыре года всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
"Я читал об этом, но думаю, что футбола это точно не касается. Читал, что мы не будем участвовать на Евро-2020, но, мне кажется, что все это неправда", - цитирует Головина "СЭ".
Головин - о допинговом скандале: читал, что не будем участвовать на Евро-2020, но думаю, все это - неправда
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»