УЕФА на официальном сайте опубликовал символическую сборную отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Сборная квалификации ЕВРО-2020 составлялась согласно показателям игроков FedEx Performance Zone, учитывая их выступления в отборочном турнире. В символическую сборную вошли футболисты девяти различных национальных команд, россиян среди них не оказалось. Зато нашлось место защитнику "Ростова" и сборной Исландии Рагнару Сигурдссону.
Символическая сборная квалификации Евро-2020:
вратарь: Андрей Пятов (Украина — 8 игр, 5 матчей на ноль);
защитники: Серхио Рамос (Испания — 9 игр, в 5 из которых сборная не пропускала, 4 гола, точность пасов 94 ), Мерих Демираль (Турция — 9 игр, в 7 из которых сборная не пропускала, точность пасов 90), Рагнар Сигурдссон (Исландия — 10 игр, в 5 из которых сборная не пропускала, 2 гола);
полузащитники: Яннис Кусулос (Кипр — 10 игр, 4 гола, 50 отборов), Бернарду Силва (Португалия — 8 игр, 3 гола, 6 голевых передач), Джорджиньо Вейналдум (Голландия — 7 игр, 8 голов, 2 голевые передачи, точность пасов 92%), Эран Захави (Израиль — 10 игр, 11 голов, 1 голевая передача);
нападающие: Рахим Стерлинг (Англия — 7 игр, 8 голов, 7 голевых передач), Гарри Кейн (Англия — 8 игр, 12 голов, 5 голевых передач), Мемфис Депай (Голландия — 6 игр, 8 голевых передач, 6 голов).
Названа символическая сборная квалификации Евро-2020
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