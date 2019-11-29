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Платини: Де Брёйне, иди жалуйся бельгийским политикам

Бывший президент УЕФА Мишель Платини ответил полузащитнику сборной Бельгии Кевину Де Брёйне, который ранее выразил недовольство тем, что соперники его команды по группе на чемпионате Европы 2020 года стали известны ещё до жеребьёвки.

"Я был у истоков концепции Евро-2020, участвовал в выборе городов, но жеребьёвка пройдёт без меня. Если бельгийцы хотели сыграть дома, им нужно было лишь вовремя построить новый стадион. Брюссель должен был принимать матчи Евро-2020, но они в итоге были перенесены в Лондон. Де Брёйне, иди жалуйся политикам своей страны", - цитирует Платини RMC Sport.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Де Брейне Платини Сборная Бельгии
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