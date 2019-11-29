У Дании есть Эриксен, Бельгия это Бельгия. Группа России на Евро – ни разу не сахар

Наверняка неизвестно лишь по поводу представителя четвёртой корзины, но это будет либо Уэльс, либо Финляндия. Выбор невелик, так что получится рассмотреть обе сборные – и ждать, какую из них выберет жребий.
С этими парнями мы уже знакомы
Изначально было ясно, что против бронзовых призёров чемпионата мира и лучшей команды по рейтингу ФИФА шансов в отборочной группе у сборной России будет мало: золотое поколение Бельгии сейчас в пиковой фазе. Но после удачного домашнего ЧМ дышала вера, что Дзюба, Головин и Черышев смогут навязать команде Мартинеса борьбу, зацепиться за ничью, попортить нервы...
У сборной России не получилось вообще ничего. Большую часть квалификации мы гордились, что единственные забили бельгийцам, но то же самое провернул и Кипр в последнем туре. Вспоминать про это сразу стало как-то неловко.
Россия попыталась сыграть от обороны – и проиграла. Забитый на выезде гол стал следствием ошибки Куртуа и подарил лишь эфемерные надежды. Дома Россия попыталась сыграть открыто – и проиграла совсем без шансов. Знаете, что напоминал третий пропущенный гол? Беспомощность сборной на Евро-2016 в матче против Уэльса.
? Эден Азар оформляет дубль в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
? #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/z7ZkXB1hTD
Но вспоминать об этом мы будем дальше.
Когда мы играли в одной группе с Бельгей на чемпионата мира в 2014-м, Россия держалась достойно. Но тогда у этой Бельгии не было опыта, заработанного за прошедшие шесть лет, а команда Капелло, наверное, лучше всех на свете умела не давать никому играть в футбол. И все равно – лучший матч на турнире обернулся поражением.
Так что следует говорить прямо – шансов практически нет. Мы сумели сдюжить против Испании на ЧМ, но тогда были забитые Лужники, а Ла Роха была в шоке от руководства, снявшего тренера за день до старта турнира.
Когда ты не можешь остановить не только звёздного Азара, но и его брата, это не повод опускать руки. Но явная причина поумерить свои ожидания от противостояния с командой, которая первая вышла на этот чемпионат Европы.
Эриксен из Дании, скорее всего, будет мотивирован следующим летом вдвойне
Дания не кажется непроходимым соперником, но мы достаточно обжигались на командах не только нашего уровня, но и ниже. Поскольку мы принимаем игры группы «В», жеребьёвка рассудит, кто из нас проведет все три матча дома. И это наверняка будет серьёзным подспорьем в борьбе за выход в плей-офф.
Дании тяжело далась эта квалификация. Всё решалось в последнем туре в матче против Ирландии. Датчан устраивала ничья, поэтому они наверняка не расстроились пропущенном голу на последних минутах. К тому моменту они уже вели в счёте.
Хотя забитые мячи в последние двадцать минут – фишка именно команды Оге Харейде. 12 из 23-х мячей отборочного турнира Дания забила в заключительной части матча.
Кроме того, сборная Дании не проигрывает с октября 2016-го. На их счету 17 побед и 17 ничьих. С чемпионата мира в России Дания вылетела в 1/8 финала, уступив хорватам в серии одиннадцатиметровых – а такой результат за полноценное поражение не считается.
У сборной Дании есть не один Эриксен – могут затащить вратарь Шмейхель-младший или тот же нападающий «РБ» Поульсен, - но всё-таки хавбек «Тоттенхэма» безусловной лидер этой сборной. Он имеет абсолютную свободу на позиции атакующего полузащитника, а в квалификации стал главным снайпером команды (пять мячей).
Летом Эриксен, вероятнее всего, будет мотивирован вдвойне. Он очень хотел покинуть «Тоттенхэм» этим летом, перейти в «Реал», но продажа сорвалась. Хавбек против своего желания остался в Лондоне и теперь ждёт, когда закончится его контракт со «шпорами» - а заканчивается он как раз летом.
Вряд ли можно найти способ лучше выбить зарплату из новых работодателей, чем успешное выступление на международном турнире. Впрочем, есть вероятность, что новый контракт игрок подпишет уже зимой.
Финляндию можно не бояться?
Сборной России нужно если не бояться, то опасаться примерно всех реальных соперников в мире. Потому что небольшая расслабленность приводит к тому, что команда с трудом продавливает домашний Казахстан – и с огромным трудом забивает победный на последних минутах.
Финляндия занимает самое низкое положение в рейтинге ФИФА (55-е) из всех сборных, отобравшихся на Евро, но они попали сюда впервые – и наверняка сделают всё, чтобы как следует пошуметь. Тем более в заявке национальной команды только один представитель финской лиги.
Звезда этой сборной – нападающий «Норвича» с забавной фамилией Теему Пукки. Форвард забил на гол больше Дзюбы, сделал на три голевые передачи больше и вообще определял игру команды на отборочном этапе. Кроме того, в отличие от Артёма он реально попал в АПЛ, а просто фантазировал в прессе.
В прошлом году он разрывал Чемпионшип, теперь – АПЛ. «Норвич» идёт на последнем месте, но это не мешает Пукки забивать каждую вторую игру (уже 6 голов).
Кстати, за финнов может сыграть Роман Ерёменко. Он не защищал цвета сборной с дисквалификации за кокаин, но главный тренер Финляндии Маркку Канерва в начале года отмечал, что дорога Ерёменко в сборную открыта, ему необходимо лишь больше практики. В «Ростове» в текущем сезоне хавбек получает её достаточно и выглядит очень симпатично.
Что насчёт Уэльса?
Славной футбольную историю этой команды назвать нельзя, для них это всего лишь второй чемпионат Европы в истории и второй Евро подряд. В 2016-м мы оказались в одной группе с Уэльсом и были раздавлены. Та сборная России в итоге стала самой постыдной в истории. Не понимающие принципы работы сборной по футболу собирали даже подписи, чтобы её «расформировать». А Уэльс ничего – сходу добрался до полуфинала.
Уэльс, как и Дания, заскочил в финальную часть в последнем туре, обыграв Венгрию. К тренеру Гиггзу достаточно вопросов, команда прошла отбор далеко не так уверенно, но неудачный период был ещё в июне.
Главное лицо этой команды (как и четыре года назад) Гарет Бэйл. В клубе у него всё плохо (проблемы с Зиданом и фанатами), а вот со сборной получается лучше. После выхода в финальную часть полузащитник так обрадовался, что дополнительно осложнил отношения с «Реалом» - отпраздновал победу с флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». Если что, Бэйл настолько любит гольф, что некоторые фанаты полагают, что Бэйл отдаёт ему больше внимания, чем футболу.
Но, несмотря на травмы, скандалы и в целом неудачный период, Бэйл остаётся Бэйлом. Четыре года назад он издевался над нашими игроками, которые просто бросали за ним бежать.
Верим, если нам попадётся Уэльс, Черчесов замотивирует команду лучше, чем Леонид Слуцкий.
Фото: fanatik.com.tr, getty images