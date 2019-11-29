У Дании есть Эриксен, Бельгия это Бельгия. Группа России на Евро – ни разу не сахар

Уэльс умыл нас четыре года назад так, что народ хотел распускать сборную, а за финнов может зарешать Пукки, разрывающий АПЛ. Сегодня жеребьёвка финальной части Евро

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