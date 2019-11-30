Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о главной составляющей успеха тренера национальной команды Станислава Черчесова.
- В чем феномен Черчесова, за два года заставившего страну полюбить сборную?
- Дисциплина в команде. От каждого требует показывать максимум в физических данных. Мы в клубах не бегаем столько, сколько в национальной команде. Тот же Дзюба, как мне кажется, в "Зените" так не обороняется. Станислав Саламович очень требовательный тренер, ты не можешь выйти на поле и где-то недоработать, - приводят слова Головина РИА Новости.
Головин: Черчесов от каждого требует максимум, в клубах мы столько не бегаем
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